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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Citroen-Fahrer in Rostock

Rostock (ots)

Am Vormittag des 08.08.2026, meldete eine Hinweisgeberin der Polizei ein Fahrzeug, welches auf der Straße "Am Strande" in Rostock mit überhöhter Geschwindigkeit eine 30km/h-Zone befuhr. Hierbei soll dieses Fahrzeug ein hellfarbenes Fahrzeug der Marke Citroen überholt und anschließend verkehrsgefährdend geschnitten haben. An einer Ampel kam es dann zu einer verbalen Streitigkeit beider Fahrzeugführer. Hierbei soll der Fahrzeugführer des verkehrsgefährdenden Fahrzeuges mit seinem Mobiltelefon ein Bild vom Citroen-Fahrer gefertigt haben. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:05 Uhr. Auf Grund eines Anfangsverdachtes einer Straftat im Straßenverkehr bittet die Polizei den Fahrzeugführer des Citroen um eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei in Rostock unter der TelNr.: 0381-49162224.

Ole Daberkow

Polizeikommissar Polizeiinspektion Rostock Polizeihauptrevier Reutershagen

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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