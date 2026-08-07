Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Rostock (ots)

Am 07.08.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in der Tessiner Straße, Höhe Trihotel Rostock zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen nach geriet der 62-Jährige Autofahrer auf Grund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 51-Jährige wurde auf die Situation aufmerksam und wollte mit seinem Fahrzeug noch ausweichen. Dennoch kam es zur Kollision. Es wurde dargelegt, dass der PKW eine Hecke durchbrach, über den Gehweg fuhr und weitere drei Fahrzeuge beschädigte. Der 62-Jährige stand zunächst unter Schock und wurde auf Grund des Verdachts von gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 180.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

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