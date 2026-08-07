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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Die seit dem 06.08.2026 in Schwerin vermisste 78-Jährige Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

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Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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