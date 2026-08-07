POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Schwerin (ots)
Die seit dem 06.08.2026 in Schwerin vermisste 78-Jährige Frau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
Sascha Puchala
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