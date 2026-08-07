POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigslust (ots) - In der John-Brinckman-Straße in Ludwigslust ist es am gestrigen Nachmittag gegen kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde ein Kinderwagen, der im Eingangsbereich des Hausflures abgestellt war, angezündet. Dadurch kam es zu starken Verrußungen. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist ...

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