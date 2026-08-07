Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 78-Jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem gestrigen Abend (6. August 2026) wird eine 78-jährige Frau aus Schwerin vermisst.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nähere Informationen, darunter ein Bild der Vermissten, finden sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=222415&processor=processor.sa.pressemitteilung

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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