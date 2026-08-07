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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 51-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung in Kröpelin verletzt

Kröpelin / Landkreis Rostock (ots)

Am Donnerstagabend, dem 6. August 2026, kam es in der Hauptstraße in Kröpelin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 51-jähriger Mann verletzt wurde.

Gegen 20:42 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wies der 51-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich auf und war kurzzeitig nicht bei Bewusstsein. Er wurde anschließend medizinisch versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Geschädigten und mehreren Personen gekommen sein. In der weiteren Folge sollen Personen aus einer fünfköpfigen Gruppe auf den Mann eingeschlagen haben. Nachdem der 51-Jährige zu Boden gegangen war, soll er zudem getreten worden sein. Die genauen Tatabläufe sowie die Beteiligung der einzelnen Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen weigerten sich zwei Männer im Alter von 34 und 35 Jahren trotz mehrfacher Aufforderung, ihre Personalien anzugeben. Zur Durchsetzung der Maßnahmen mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. Anschließend konnten die Personalien festgestellt werden. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung der beiden Männer wurden zudem Blutproben entnommen. Gegen die Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verweigerung der Personalienangabe eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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