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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Neu Roggentin (LK Rostock)

Rostock (ots)

Am 06.08.2026 kam es gegen 23:30 Uhr zum Brand eines 
Einfamilienhauses in Neu Roggentin (LK Rostock). 

Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich in einem hölzernen 
Anbau ein Feuer, welches in der Folge auf den Dachstuhl des 
Einfamilienhauses übergriff. 

Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Roggentin, 
Broderstorf, Bentwisch, Thulendorf und Kessin mit insgesamt 51 
Kameraden sowie der Rettungsdienst alarmiert. Der 41-jährige 
Eigentümer des Hauses wurde beim Versuch, den Brand zu löschen leicht
verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort 
wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf 250.000 EUR geschätzt.

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

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Telefon: 038208 888-2040
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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