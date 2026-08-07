Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Neu Roggentin (LK Rostock)

Rostock (ots)

Am 06.08.2026 kam es gegen 23:30 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in Neu Roggentin (LK Rostock). Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich in einem hölzernen Anbau ein Feuer, welches in der Folge auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergriff. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Roggentin, Broderstorf, Bentwisch, Thulendorf und Kessin mit insgesamt 51 Kameraden sowie der Rettungsdienst alarmiert. Der 41-jährige Eigentümer des Hauses wurde beim Versuch, den Brand zu löschen leicht verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf 250.000 EUR geschätzt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell