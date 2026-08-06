Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz mit Unterstützung des SEK in Rostock Dierkow

Rostock (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 06.08.2026, erhielt die Polizei gegen 10:30 Uhr den Hinweis, dass sich ein 47-jähriger deutscher Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und sich selbst verletzen wolle. Aufgrund eines gleichgelagerten Einsatzes aus dem Jahr 2025 sowie weiterer vorliegender Erkenntnisse mussten die eingesetzten Polizeibeamten davon ausgehen, dass sich der Mann mit gefährlichen Gegenständen allein in seiner Wohnung aufhalten könnte.

Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zu der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Dierkow und versuchten zunächst Kontakt zu dem 47-Jährigen aufzunehmen. Da dieser auf die Ansprache der Beamten nicht reagierte wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen.

Den eingesetzten Spezialkräften gelang es, den 47-Jährigen in seiner Wohnung zu überwältigen. Weitere Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann anschließend in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell