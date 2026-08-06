PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Wohnhaus - Eine Person verstorben

Schwerin (ots)

Kurz vor 10 Uhr des heutigen Tages wurde der Einsatzleitstelle der Brand eines Wohnhauses in der Schweriner Feldstadt gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer Explosion. In der Folge brach in dem Gebäude ein Brand aus. Eine Vielzahl an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei kamen zum Einsatz.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine bislang unbekannte männliche Person leblos im Gebäude aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine weitere Person sowie ein Hund konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die gerettete Person wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem retteten die Feuerwehrkräfte mehrere Katzen und übergaben sie anschließend ihren Besitzern.

Das unmittelbar angrenzende Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert. Der Bereich um den Brandort war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen. Im Zusammenhang mit dem Ereignis wurden zudem drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Beamte des Kriminaldauerdienstes sowie Sprengstoffermittler waren zur Spurensicherung am Brandort eingesetzt. Zur Klärung der Brandursache wird zudem ein Brandsachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin hinzugezogen. Weiterhin wird das Gebäude durch einen Statiker begutachtet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise rund um das Brandgeschehen geben können oder über Bild- beziehungsweise Videoaufnahmen verfügen, sich beim Kriminaldauerdienst in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-4720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 14:58

    POL-HRO: Zeugenaufruf: Vermisste Frau aus Unterhaching - Hinweise zum Aufenthalt im Bereich Rostock

    Rostock/München (ots) - Seit November 2022 wird eine damals 39-jährige Frau aus Unterhaching vermisst. Aktuell gibt es konkrete Zeugenhinweise, dass sich die vermisste Person im Bereich Rostock-Warnemünde aufhält. Anfang der Woche wurde die Frau dort von mehreren Zeugen im Bereich Stolteraer/Diedrichshagen gesichtet. Die vollständige Fahndung sowie Fotos der Frau ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 14:06

    POL-HRO: Schwelbrand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf

    Dolgen am See - Striesdorf / Landkreis Rostock (ots) - Am heutigen Donnerstag wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehren zügig gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die betroffene ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 12:58

    POL-HRO: Einbruch in Tischlereibetrieb - Elektrowerkzeuge entwendet

    Kuhstorf / Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) - In der Nacht zum 05.08.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Tischlereibetrieb im Redefiner Weg in Kuhstorf. Aus dem Firmengebäude sowie einem Firmentransporter entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug. Der vorläufige Stehlschaden wird nach derzeitigem Stand auf rund 20.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren