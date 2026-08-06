Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Wohnhaus - Eine Person verstorben

Schwerin (ots)

Kurz vor 10 Uhr des heutigen Tages wurde der Einsatzleitstelle der Brand eines Wohnhauses in der Schweriner Feldstadt gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst zu einer Explosion. In der Folge brach in dem Gebäude ein Brand aus. Eine Vielzahl an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei kamen zum Einsatz.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine bislang unbekannte männliche Person leblos im Gebäude aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine weitere Person sowie ein Hund konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Die gerettete Person wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem retteten die Feuerwehrkräfte mehrere Katzen und übergaben sie anschließend ihren Besitzern.

Das unmittelbar angrenzende Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert. Der Bereich um den Brandort war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen. Im Zusammenhang mit dem Ereignis wurden zudem drei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Beamte des Kriminaldauerdienstes sowie Sprengstoffermittler waren zur Spurensicherung am Brandort eingesetzt. Zur Klärung der Brandursache wird zudem ein Brandsachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin hinzugezogen. Weiterhin wird das Gebäude durch einen Statiker begutachtet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise rund um das Brandgeschehen geben können oder über Bild- beziehungsweise Videoaufnahmen verfügen, sich beim Kriminaldauerdienst in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-4720 zu melden.

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