Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf: Vermisste Frau aus Unterhaching - Hinweise zum Aufenthalt im Bereich Rostock

Rostock/München (ots)

Seit November 2022 wird eine damals 39-jährige Frau aus Unterhaching vermisst. Aktuell gibt es konkrete Zeugenhinweise, dass sich die vermisste Person im Bereich Rostock-Warnemünde aufhält. Anfang der Woche wurde die Frau dort von mehreren Zeugen im Bereich Stolteraer/Diedrichshagen gesichtet. Die vollständige Fahndung sowie Fotos der Frau sind unter folgendem Link des Bundeskriminalamtes einsehbar: https://fcld.ly/6s2oj3t Hinweise zum aktuellen Aufenthalt der Frau nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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