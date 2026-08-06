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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf: Vermisste Frau aus Unterhaching - Hinweise zum Aufenthalt im Bereich Rostock

Rostock/München (ots)

Seit November 2022 wird eine damals 39-jährige Frau aus Unterhaching 
vermisst. Aktuell gibt es konkrete Zeugenhinweise, dass sich die 
vermisste Person im Bereich Rostock-Warnemünde aufhält. Anfang der 
Woche wurde die Frau dort von mehreren Zeugen im Bereich 
Stolteraer/Diedrichshagen gesichtet.

Die vollständige Fahndung sowie Fotos der Frau sind unter folgendem 
Link des Bundeskriminalamtes einsehbar: https://fcld.ly/6s2oj3t

Hinweise zum aktuellen Aufenthalt der Frau nimmt der 
Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der 
Telefonnummer 0381 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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