PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwelbrand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf

Dolgen am See - Striesdorf / Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehren zügig gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die betroffene Doppelhaushälfte derzeit nicht bewohnbar. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die genauen Umstände zum Brandausbruch sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 12:58

    POL-HRO: Einbruch in Tischlereibetrieb - Elektrowerkzeuge entwendet

    Kuhstorf / Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) - In der Nacht zum 05.08.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Tischlereibetrieb im Redefiner Weg in Kuhstorf. Aus dem Firmengebäude sowie einem Firmentransporter entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug. Der vorläufige Stehlschaden wird nach derzeitigem Stand auf rund 20.000 ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 07:13

    POL-HRO: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Tessin gesucht

    Tessin / Landkreis Rostock (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 30. Juli 2026 in Tessin, bei dem ein 85-jähriger Mann am 1. August 2026 im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag, bittet die Kriminalpolizei nun die Bevölkerung um Hinweise zum Unfallhergang. Gegen den 62-jährigen Fahrer des beteiligten Lkw wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren