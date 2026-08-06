Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwelbrand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf

Dolgen am See - Striesdorf / Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Polizei gegen 08:00 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Brand im Dachstuhl eines Doppelhauses in Striesdorf informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand, der durch die eingesetzten Feuerwehren zügig gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die betroffene Doppelhaushälfte derzeit nicht bewohnbar. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die genauen Umstände zum Brandausbruch sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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