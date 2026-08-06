Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Tischlereibetrieb - Elektrowerkzeuge entwendet

Kuhstorf / Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots)

In der Nacht zum 05.08.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Tischlereibetrieb im Redefiner Weg in Kuhstorf. Aus dem Firmengebäude sowie einem Firmentransporter entwendeten die Täter diverses Elektrowerkzeug. Der vorläufige Stehlschaden wird nach derzeitigem Stand auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung am Tatort zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

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