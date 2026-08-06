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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Schweriner Feldstadt - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Schwerin (ots)

In der Schweriner Feldstadt kommt es derzeit aufgrund eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen ist der Bereich der Seestraße/Brunnenstraße derzeit für den Fahrzeugverkehr eingeschränkt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Anwohner in diesem Bereich werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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