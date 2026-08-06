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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Tessin gesucht

Tessin / Landkreis Rostock (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom 30. Juli 2026 in Tessin, bei dem ein 85-jähriger Mann am 1. August 2026 im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag, bittet die Kriminalpolizei nun die Bevölkerung um Hinweise zum Unfallhergang. Gegen den 62-jährigen Fahrer des beteiligten Lkw wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 10:45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße Am Rosengarten zur Rostocker Straße (B 110). Der 62-jährige Fahrer eines Lkw beabsichtigte, nach links auf die B 110 einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 85-jährigen Mann, der mit einem Krankenfahrstuhl auf der Rostocker Straße in Fahrtrichtung Gnoien unterwegs war.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens werden insbesondere Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge unmittelbar vor der Kollision machen können. Ebenso werden Verkehrsteilnehmer oder andere Personen gebeten, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Einmündung aufgehalten haben und bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Sanitz unter der Telefonnummer 038209 / 440, jede Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Zu den bisherigen Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6324444 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6326167

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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