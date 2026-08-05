Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der A24 nach Verkehrsunfall aufgehoben

A24/Zarrentin (ots)

Die infolge eines Verkehrsunfalls eingerichteten Verkehrsmaßnahmen auf der A24 zwischen der Anschlussstelle Zarrentin und dem Parkplatz Wittenburger Land Süd in Fahrtrichtung Berlin sind seit 14:30 Uhr vollständig aufgehoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 40-jähriger deutscher Fahrer eines Audi heute Morgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Durch umhergeschleuderte Fahrzeugteile wurden zwei in gleicher Fahrtrichtung fahrende Lkw beschädigt. Zudem wurde die Fahrbahn durch Trümmerteile sowie auslaufende Betriebsstoffe erheblich verunreinigt.

Der 40-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

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