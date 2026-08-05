Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 44-Jähriger randaliert in Lebensmittelgeschäft

Rostock (ots)

Am Dienstagabend, dem 04.08.2026, wurde die Polizei gegen 21:50 Uhr zu einem Lebensmittelfachmarkt in Rostock-Lichtenhagen gerufen. Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte einen aggressiven Mann gemeldet, der sich im Verkaufsraum auffällig verhielt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 44-jährige deutsche Tatverdächtige lautstark im Geschäft herumgeschrien haben, des Weiteren versuchte er Lebensmittel zu entwenden, warf Waren umher sowie durch den Markt und beleidigte und bedrohte andere Kundinnen und Kunden. Anschließend verließ der Mann den Markt.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen konnten den 44-Jährigen im Nahbereich des Geschäfts antreffen. Auch dort verhielt er sich weiterhin äußerst aggressiv und schrie lautstark herum. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den betroffenen Markt bestand, gegen das er wiederholt verstoßen hatte.

Da sich der 44-Jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigte und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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