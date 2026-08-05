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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeibeamte stellen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 04.08.2026 kontrollierten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers in Rostock gegen 23:00 Uhr einen E-Scooter-Fahrer am Konrad-Adenauer-Platz in der Rostocker Stadtmitte.

Während der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,46 Promille.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem bei der Durchsuchung der Person, stellten die Einsatzkräfte im Hosenbund des 42-Jährigen zudem eine Schreckschusswaffe sowie einen Schlagstock fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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