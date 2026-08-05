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POL-HRO: Zwischen Titelverteidigern und Debütanten: Landesauswahl der Polizei M-V stimmt sich auf Heimmeisterschaft ein

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Rostock (ots)

Mit einem gemeinsamen Trainingstag in Neubrandenburg hat die Leichtathletik-Auswahl der Polizei M-V die heiße Vorbereitungsphase auf die 40. Deutsche Polizeimeisterschaft Ende August in Rostock eingeläutet. Im Mittelpunkt standen neben dem sportlichen Aspekt vor allem Teamgeist und der gemeinsame Austausch.

Die Kugel schlägt dumpf auf dem sandigen Wurfsektor auf. "Gar nicht schlecht", ruft Franka Dietzsch der Athletin zu. Wenige Augenblicke später greift diese erneut zur Vier-Kilogramm-Kugel und tritt zurück in den Ring. Im Neubrandenburger Jahnstadion wird konzentriert an Technik und Abläufen gearbeitet. Kleine Korrekturen, der nächste Stoß - und schon wirken die Bewegungen wieder selbstverständlich. Knapp drei Wochen vor der Deutschen Polizeimeisterschaft der Leichtathletik bereiten sich hier die Athletinnen und Athleten der Landesauswahl Mecklenburg-Vorpommern auf ihren Saisonhöhepunkt vor.

Nur wenige Meter weiter absolvieren Läufer ihre Tempoprogramme auf der Bahn, Springer feilen an ihren Anläufen und Sperrwerfer arbeiten an Technik und Timing. Beim gemeinsamen Trainingstag der Landesauswahl Leichtathletik der Landespolizei M-V in Neubrandenburg kommt nahezu das komplette Team zusammen, das Ende August die Landesfarben bei der 40. Deutschen Polizeimeisterschaft der Leichtathletik im Rostocker Leichtathletikstadion vertreten wird.

Die Fäden der Landesauswahl laufen bei Fachwart Gert Frahm und Mannschaftsleiter Tom Gröschel zusammen. Gröschel verbindet dabei Organisation und Wettkampferfahrung: Der ehemalige Deutsche Marathonmeister begleitet das Team nicht nur abseits der Laufbahn, sondern hält sich auch sportlich bereit. Als Ersatzläufer für die 3x1000-Meter-Staffel steht er in den Startlisten und könnte bei Bedarf selbst noch zum Einsatz kommen.

Was die Landesauswahl besonders auszeichnet, ist ihre Vielfalt. Ehemalige Leistungssportler, die im Team Spitzensport der Polizei M-V nationale und internationale Erfahrungen gesammelt haben, trainieren Seite an Seite mit ambitionierten Hobbysportlern, die im Sport den Ausgleich zum anspruchsvollen Polizeiberuf und zum Familienleben finden. Hinzu kommen Kollegen, die Ende August erstmals überhaupt bei einer Deutschen Polizeimeisterschaft oder sogar erstmals in ihrer jeweiligen Disziplin an den Start gehen werden.

Unterschiedliche sportliche Lebenswege spielen an diesem Tag kaum eine Rolle - entscheidend ist das gemeinsame Ziel: Mecklenburg-Vorpommern bei den Heimtitelkämpfen bestmöglich zu vertreten. Die größten Medaillenhoffnungen ruhen dabei traditionell auf den Wurf- und Stoßdisziplinen. Allen voran zählt Speerwerfer Eric Frank erneut zum engsten Favoritenkreis. Der Titelverteidiger der vergangenen Deutschen Polizeimeisterschaft kennt das Rostocker Leichtathletikstadion wie kaum ein anderer. Die Wettkampfstätte ist zugleich seine tägliche Trainingsanlage beim 1. LAV Rostock. Vor heimischem Publikum möchte der 24-Jährige an seinen Erfolg aus dem Jahr 2024 anknüpfen. Auch im Kugelstoßen darf sich die Landesauswahl berechtigte Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung machen. Dort konnten die Athletinnen und Athleten bereits bei der vergangenen Deutschen Polizeimeisterschaft Medaillen gewinnen. Für eine Überraschung sorgen könnte zudem Diskuswerfer Tim Ader. Der ehemalige Athlet des SC Neubrandenburg trifft gemeinsam mit Ole Mehlberg allerdings auf außergewöhnlich starke Konkurrenz: Mit Bundespolizist Henrik Janssen steht ein mehrfacher Deutscher Meister sowie Olympiateilnehmer von Paris 2024 ebenfalls in den Meldelisten. Sein Wettbewerb dürfte damit zu den hochklassigsten der gesamten Meisterschaft gehören.

Doch die Landespolizei M-V reist nicht ausschließlich mit aussichtsreichen Werfern nach Rostock. Auch auf der Laufbahn und in den Mehrkampfdisziplinen verfügt die Mannschaft über mehrere Athletinnen und Athleten mit Ambitionen. Ob über 100 Meter, 10.000 Meter, 3.000 Meter Hindernis, im Weitsprung, im internationalen Fünfkampf oder mit der 3x1000-Meter-Staffel - Mecklenburg-Vorpommern stellt in nahezu allen Wettbewerbsbereichen Starter.

Der gemeinsame Trainingstag in Neubrandenburg dient dabei nicht allein dem sportlichen Feinschliff vor den Meisterschaften. Er bietet Gelegenheit zum Austausch, zum gemeinsamen Trainieren und zum gegenseitigen Unterstützen. Gerade diese Mischung macht die Landesauswahl aus.

Wenn am 25. und 26. August im Rostocker Leichtathletikstadion die ersten Wettbewerbe beginnen, wird genau dieses Miteinander eine der größten Stärken der Gastgebermannschaft sein. Vor heimischem Publikum möchte die die Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern nicht nur um Medaillen kämpfen, sondern sich vor allem als geschlossenes Team präsentieren.

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