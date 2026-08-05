Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der A24 nach Verkehrsunfall

A24/Zarrentin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen der Anschlussstelle Zarrentin und dem Parkplatz Wittenburger Land Süd ist die Richtungsfahrbahn Berlin seit heute Morgen (gegen 07:30 Uhr) voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Zarrentin abgeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines Audi aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der Rückstau wird durch Einsatzkräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe zurückgeleitet.

Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Berlin wird voraussichtlich bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Bergungs- beziehungsweise Reinigungsarbeiten andauern.

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