Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Traktorfahrer auf der BAB 19 unterwegs

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Rostock (ots)

Manchmal sieht man Dinge da muss man ein zweites Mal hinschauen um es zu erfassen. Ein Hinweisgeber teilte dem Polizeinotruf am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Traktor auf der BAB 19 mit. Dieser fuhr mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 40 km/h im Bereich der Anschlussstelle Glasewitz in Richtung Rostock. Kurze Zeit später konnte ein eintreffender Funkwagen der Autobahnpolizei den Traktor auf dem Standstreifen fahrend feststellen und in der weiteren Folge stoppen. Bei der Überprüfung des 53-jährigen polnischen Fahrers erhärtete sich der Verdacht einer Beeinflussung durch alkoholische Getränke. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich zudem heraus, dass der 53-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war und somit neben der Trunkenheitsfahrt auch der Tatbestand das Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis erfüllt wurde. Im Krankenhaus Güstrow erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Traktor musste im Anschluss von einer berechtigten Person von der Autobahn gefahren werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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