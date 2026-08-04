Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 44-jähriger Opel-Fahrer auf der L12 zwischen Neubukow und Pepelow schwer verunglückt

Neubukow (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 12 zwischen Neubukow und Pepelow ein Alleinunfall in dessen Folge der 44-jährige Fahrer eines Pkw Opel schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 44-Jährige gegen 16:10 Uhr die L 12 aus Richtung Neubukow kommend in Richtung Pepelow. Auf Höhe Buschmühlen kam der Opel-Fahrer vermutlich in Folge eines Sekundenschlafes auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw hochgeschleudert, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 44-Jährige konnte sich aus dem Pkw selbst befreien. Weitere Verkehrsteilnehmer hielten an der Unfallstelle an und führten erste Versorgungsmaßnahmen beim Verunfallten durch. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 44-Jährigen mit dem Verdacht schwerer Verletzungen ins Uniklinikum nach Rostock. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 17:20 Uhr an. Hierfür musste die L12 voll gesperrt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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