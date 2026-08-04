Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Schule in Klütz - Polizei sucht Zeugen

Klütz (LK NWM) (ots)

Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Regionalen Schule in Klütz mehrere Sachbeschädigungen begangen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Zeit von Freitagnachmittag, 31. Juli 2026, bis zum darauffolgenden Montagmorgen. Die Beschädigungen wurden am Montag gegen 7 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter warfen mehrere Sitzbänke um, beschädigten Kunststoffmülleimer und mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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