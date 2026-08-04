Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugte Fahrzeugnutzung - Polizei stellt Tatverdächtige in Schmarl und Toitenwinkel

Rostock (ots)

Am gestrigen Montag, 3. August, musste die Polizei Rostock erneut zwei Fahrzeugführer unter anderem unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss feststellen.

Gegen 14:45 Uhr bemerkten Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen während einer Streifenfahrt im Bereich des Stephan-Jantzen-Rings einen Opel Corsa. Den Fahrzeugführer kannten die Beamten bereits aus zurückliegenden Einsätzen und wussten, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten beabsichtigten daher, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht befuhr er unter anderem Grünanlagen sowie Gehwege zwischen Mehrfamilienhäusern und setzte seine Fahrt bis in den Bereich eines Spielplatzes in der Willem-Barents-Straße fort. Dort kollidierte der Opel mit einem Poller. Anschließend flüchteten sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer zu Fuß.

Der 33-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte nach wenigen Metern durch die Beamten gestellt und zu Boden gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Auch der 27-jährige deutsche Beifahrer wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem mutmaßliches Diebesgut sowie weitere Betäubungsmittel.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Des Weiteren wurden Beamte des Polizeireviers in Rostock Dierkow gegen 18:30 Uhr von einem Mitarbeiter eines Lieferdienstes darüber informiert, dass sein Fahrzeug entwendet worden sei. Der Mann hatte einen Toyota Aygo mit steckendem Fahrzeugschlüssel während einer Essensauslieferung vor einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel abgestellt.

Nur wenige Hauseingänge entfernt konnten Polizeibeamte das Fahrzeug kurze Zeit später auffinden. Nach Zeugenhinweisen hatte ein Mann den Toyota dort abgestellt, den Fahrzeugschlüssel zurückgelassen und war anschließend in eine nahegelegene Unterkunft gegangen.

Die Beamten trafen den 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen dort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Gegen den 41-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt und konnte an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

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