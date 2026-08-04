PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugte Fahrzeugnutzung - Polizei stellt Tatverdächtige in Schmarl und Toitenwinkel

Rostock (ots)

Am gestrigen Montag, 3. August, musste die Polizei Rostock erneut zwei Fahrzeugführer unter anderem unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss feststellen.

Gegen 14:45 Uhr bemerkten Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen während einer Streifenfahrt im Bereich des Stephan-Jantzen-Rings einen Opel Corsa. Den Fahrzeugführer kannten die Beamten bereits aus zurückliegenden Einsätzen und wussten, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten beabsichtigten daher, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Während seiner Flucht befuhr er unter anderem Grünanlagen sowie Gehwege zwischen Mehrfamilienhäusern und setzte seine Fahrt bis in den Bereich eines Spielplatzes in der Willem-Barents-Straße fort. Dort kollidierte der Opel mit einem Poller. Anschließend flüchteten sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer zu Fuß.

Der 33-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte nach wenigen Metern durch die Beamten gestellt und zu Boden gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Auch der 27-jährige deutsche Beifahrer wurde wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem mutmaßliches Diebesgut sowie weitere Betäubungsmittel.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Des Weiteren wurden Beamte des Polizeireviers in Rostock Dierkow gegen 18:30 Uhr von einem Mitarbeiter eines Lieferdienstes darüber informiert, dass sein Fahrzeug entwendet worden sei. Der Mann hatte einen Toyota Aygo mit steckendem Fahrzeugschlüssel während einer Essensauslieferung vor einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel abgestellt.

Nur wenige Hauseingänge entfernt konnten Polizeibeamte das Fahrzeug kurze Zeit später auffinden. Nach Zeugenhinweisen hatte ein Mann den Toyota dort abgestellt, den Fahrzeugschlüssel zurückgelassen und war anschließend in eine nahegelegene Unterkunft gegangen.

Die Beamten trafen den 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen dort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Gegen den 41-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt und konnte an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 11:34

    POL-HRO: Stark alkoholisierter Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

    Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots) - Am Montagabend, den 03.08.2026, wurde die Polizei gegen 21:40 Uhr in die Rostocker Straße in Bad Doberan gerufen. Ein Hinweisgeber meldete eine mutmaßlich randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus. Im Rahmen der Anfahrt stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen in der ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:04

    POL-HRO: Polizei sucht Zeugen - Schwer verletzten Mann in Lütten Klein aufgefunden

    Rostock (ots) - Am Montagabend (03.08.2026) gegen 21:00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst durch eine Hinweisgeberin über eine verletzte, nicht ansprechbare männliche Person im Bereich der Helsinkier Straße 90 in Rostock-Lütten Klein informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 38-jährigen deutschen Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung fest. ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:03

    POL-HRO: Dünenbrand in Warnemünde - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

    Rostock - Warnemünde / Landkreis Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es im Bereich des Strandaufgangs 22 in Rostock-Warnemünde zu einem Brand in den Dünen. Gegen 01:25 Uhr wurden Polizeibeamte in die Parkstraße entsandt, nachdem Zeugen ein Feuer gemeldet hatten. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die alarmierte Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren