Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Stark alkoholisierter Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Bad Doberan / Landkreis Rostock (ots)

Am Montagabend, den 03.08.2026, wurde die Polizei gegen 21:40 Uhr in die Rostocker Straße in Bad Doberan gerufen. Ein Hinweisgeber meldete eine mutmaßlich randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus. Im Rahmen der Anfahrt stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen in der Kröpeliner Straße fest. Der Mann, der sich augenscheinlich in einem stark alkoholisierten Zustand befand, versuchte unter anderem, Fahrzeuge auf der B 105 anzuhalten und verhielt sich aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten und zum Schutz der Person wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Während des Transports zum Zentralgewahrsam nach Rostock leistete der 22-Jährige erheblichen Widerstand, trat mehrfach nach den eingesetzten Polizeibeamten und bespuckte einen von ihnen. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Da sich das aggressive Verhalten des Mannes auch im Zentralgewahrsam fortsetzte, wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. In diesem Zusammenhang wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

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