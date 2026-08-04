Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen - Schwer verletzten Mann in Lütten Klein aufgefunden

Rostock (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) gegen 21:00 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst durch eine Hinweisgeberin über eine verletzte, nicht ansprechbare männliche Person im Bereich der Helsinkier Straße 90 in Rostock-Lütten Klein informiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 38-jährigen deutschen Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung fest. Der Mann wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen stand der 38-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss.

Im Nahbereich trafen Polizeibeamte zudem auf einen 28-jährigen deutschen Mann, der ebenfalls erheblich alkoholisiert war. Ob der Mann mit den Verletzungen des 38-Jährigen in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Da ein Fremdverschulden derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die bisherigen Ermittlungen sowie die bislang vorliegenden Zeugenaussagen haben bislang nicht zur Klärung des genauen Geschehensablaufs geführt.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montagabend im Bereich der Helsinkier Straße, insbesondere im Bereich der Hausnummer 90, verdächtige Beobachtungen gemacht oder einen Streit wahrgenommen? Wer hat eine am Kopf stark blutende Person gesehen, die sich im Bereich der Helsinkier Straße bewegte, oder kann sonstige Angaben machen, die zur Rekonstruktion des Geschehens beitragen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell