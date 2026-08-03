Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Kühlungsborn / Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Anlass ist ein Vorfall am 28. Juli 2026 am Ostseestrand in Kühlungsborn, bei dem eine Ente nach bisherigen Erkenntnissen durch Steinwürfe verletzt wurde und anschließend verendete.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll das Tier gegen 18:00 Uhr durch das Verhalten mehrerer Kinder verletzt worden sein und später verendet sein. Der Vorfall wurde der Polizei am 30. Juli 2026 über eine Onlineanzeige bekannt. Die Ermittlungen wurden daraufhin umgehend aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugenaussagen sowie vorhandenes Bildmaterial ausgewertet. Darüber hinaus haben sich Personen, die mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden, eigenständig bei der Polizei gemeldet und ihre Sicht des Geschehens geschildert. Diese Angaben werden ebenso wie alle weiteren Erkenntnisse sorgfältig geprüft.

Die Polizei weist darauf hin, dass die in den sozialen Medien verbreiteten Darstellungen derzeit nicht abschließend bestätigt werden können. Eine belastbare Bewertung des Sachverhalts ist erst nach Abschluss der Ermittlungen möglich.

Die Polizei bittet daher darum, von Spekulationen sowie einer Vorverurteilung möglicher Beteiligter abzusehen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bislang noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203 / 560-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell