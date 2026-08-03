Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nachmeldung: 85-Jähriger nach Verkehrsunfall in Tessin verstorben

Tessin / Landkreis Rostock (ots)

Der 85-jährige Mann, der am 30. Juli 2026 bei einem Verkehrsunfall in Tessin lebensbedrohlich verletzt worden war, ist am 1. August 2026 in einem Rostocker Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fortgeführt. Gegen den 62-jährigen Fahrer des beteiligten Lkw wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Die ursprüngliche Pressemitteilung ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6324444

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