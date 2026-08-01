Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin - Polizei sichert mehrere Versammlungen ab

Schwerin (ots)

Am heutigen Samstag sicherte die Polizei mehrere angemeldete Versammlungen im Schweriner Stadtgebiet ab. Hierfür waren rund 450 Polizeibeamte im Einsatz.

Ausgangspunkt des Einsatzgeschehens war eine von der "Generation Deutschland" angemeldete Kundgebung mit anschließendem Aufzug. Im Vorfeld waren hierzu mehrere Gegenversammlungen, teilweise ebenfalls mit Aufzügen, bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden.

Bereits am Vormittag versammelten sich Teilnehmer einer Gegenversammlung am Grunthalplatz und führten einen Aufzug bis zur Siegessäule in der Schloßstraße durch. Ein Teil der Versammlungsteilnehmer führte im weiteren Verlauf Sitzblockaden in der Schloßstraße sowie im Kreuzungsbereich Graf-Schack-Allee / Schloßstraße / Alter Garten durch, in Folge es zu Verkehrseinschränkungen kam. Weitere Teilnehmer beteiligten sich an einer Kundgebung an der Siegessäule. Darüber hinaus fanden Gegenversammlungen im Bereich des Schlachtermarktes sowie der Mecklenburgstraße statt.

Die Versammlung der "Generation Deutschland", an der sich insgesamt rund 420 Personen beteiligten, begann und endete auf dem Alten Garten. Während des Aufzuges kam es insbesondere im Bereich der Werderstraße und der Knaudtstraße zu Verkehrseinschränkungen. Während des Aufzuges der "Generation Deutschland" bildete sich im Bereich Spieltordamm eine Eilversammlung als Gegenprotest. Diese führte einen Aufzug bis zum Grunthalplatz durch. Zudem bewegte sich im Tagesverlauf eine weitere Gegenversammlung von der Siegessäule ebenfalls zum Grunthalplatz. Mit dem Ende dieser Versammlung gegen 19:00 Uhr waren sämtliche Versammlungen beendet. An den verschiedenen Gegenversammlungen nahmen insgesamt etwa 460 Personen teil.

Bereits im Vorfeld des Versammlungsgeschehens stellten eingesetzte Polizeibeamte mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Bereich der Schweriner Innenstadt fest. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Während des Einsatzes registrierte die Polizei vereinzelt strafbare Handlungen. Am Rande des Versammlungsgeschehens kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Gegen drei Personen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Ferner leitete die Polizei zwei Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen beziehungsweise entsprechender Äußerungen ein. Darüber hinaus wurde eine weitere Sachbeschädigung im Bereich des Alten Gartens angezeigt.

Die Polizei gewährleistete mit ihrem Einsatz die Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit aller Versammlungsteilnehmer. Gleichzeitig schritt sie bei festgestellten Straftaten ein und leitete die erforderlichen Ermittlungsverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Erstellung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf der um 20:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

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