Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Viez - Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochvormittag in ein Einfamilienhaus im Waldweg in Viez bei Hagenow eingebrochen und haben Schmuck entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Hausbewohner ihr Wohnhaus gegen 09:15 Uhr. Als sie rund drei Stunden später zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Nach derzeitigem Stand verschafften sich die Täter über ein angekipptes Fenster unberechtigt Zutritt zum Gebäude.

Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume sowie verschiedene Schränke. Nach Angaben der Geschädigten entwendeten sie Schmuck im Wert von etwa 400 Euro.

Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Zeuge bei den eingesetzten Polizeibeamten. Ihm war im Tatzeitraum zwischen 09:15 Uhr und 12:15 Uhr ein Pkw, nach seiner Beschreibung ein Fahrzeug vom Typ "Hundefänger", im Ort aufgefallen. Das Fahrzeug soll mit vier südländisch aussehenden Männern besetzt gewesen sein. Einer der Männer soll zu Fuß aus Richtung des Tatortes über den örtlichen Sportplatz zu dem Fahrzeug gelaufen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem beschriebenen Fahrzeug, der Tat oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jeder weiteren Polizeidienststelle melden.

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