Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwergesel von Tierschutzhof entwendet - Polizei bittet um Hinweise

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Hof Gutow/LK Nordwestmecklenburg (ots)

Bereits am vergangenem Wochenende kam es auf einem Tierschutzhof in Hof Gutow in der Gemeinde Damshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg)zu einem Diebstahl eines Zwergesels.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Tier von einem umfriedeten Grundstück in der Dorfstraße entwendet. Zuletzt wurde der Esel am Freitagabend gegen 22 Uhr gesehen. Am Samstagvormittag bemerkten Verantwortliche sein Fehlen. Eine Absuche im Umfeld des Gehöftes führte nicht zum Auffinden des Esels.

Bei dem entwendeten Tier handele es sich um den sechs Jahre alten Zwergesel-Hengst namens "Hörbi". Er hat braunes Fell und eine hellere Schnauze (siehe Foto) sowie eine auffällige Narbe über der linken Augenbraue. Hörbi hat ein Stockmaß von 98 cm und weist einen leicht steilen Gang auf. Teilweise hat er noch Winterfell im Bereich der Schulter, weshalb das Fell an manchen Stellen struppig wirkt. Aufgrund seiner Chipkennzeichnung ist eine eindeutige Identifizierung möglich.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Tieres vor.

Wer Hinweise zum Verbleib des Zwergesels oder zu möglichen Tatverdächtigen geben kann oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum auf dem Gelände des Tierschutzhofes gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizei zu wenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Rufnummer 03881/720-0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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