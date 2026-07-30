Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach räuberischen Diebstählen - Aufmerksame Zeugen und schnelle Ermittlungen führen zum Erfolg in Schwerin

Schwerin (ots)

Dank des umsichtigen Handelns mehrerer Zeugen sowie der zügigen Ermittlungsarbeit der Polizei konnten in den vergangenen Tagen zwei Tatverdächtige nach räuberischen Diebstählen in Schweriner Geschäften innerhalb kurzer Zeit identifiziert und gestellt werden.

Der erste Sachverhalt ereignete sich am Dienstagabend in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in der Schweriner Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Mann mehrere T-Shirts im Gesamtwert von rund 130 Euro. Als ein Mitarbeiter des Geschäfts den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach und ankündigte, die Polizei zu verständigen, griff der Mann den Mitarbeiter tätlich an. Im weiteren Verlauf ließ der Tatverdächtige das Diebesgut zurück und flüchtete vom Tatort. Der aufmerksame Mitarbeiter fertigte während der Flucht ein Foto des Mannes an und stellte dieses der Polizei unmittelbar zur Verfügung. Durch die anschließende polizeiinterne Auswertung konnten Kriminalbeamte die Identität des Tatverdächtigen feststellen. Es handelt sich um einen 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Ludwigslust. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden bereits Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt.

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem weiteren räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft Am Margaretenhof in Schwerin. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein Mann Waren im Wert von rund 13 Euro entwendete, und sprach ihn darauf an. Der Tatverdächtige griff den Ladendetektiv an und flüchtete. Ein weiterer Mitarbeiter des Geschäfts, der eingreifen wollte, wurde ebenfalls vom Tatverdächtigen tätlich angegriffen.

Ein Zeuge wurde auf die Flucht aufmerksam und verfolgte den Mann zunächst mit seinem Fahrrad. Zwar gelang dem Tatverdächtigen zunächst die Flucht, jedoch erkannte derselbe Zeuge ihn kurze Zeit später erneut und verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann daraufhin stellen und identifizieren. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 47-jährigen syrischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Schwerin. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

In beiden Fällen wurden durch die tätlichen Angriffe niemand verletzt.

Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen und den Mitarbeitern der betroffenen Geschäfte. Ihr umsichtiges Handeln sowie der engen Austausch mit den eingesetzten Polizeikräften haben maßgeblich dazu beigetragen, die Tatverdächtigen zeitnah zu identifizieren und die Ermittlungen erfolgreich voranzubringen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

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