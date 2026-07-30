Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollbrand einer Scheune in Wattmannshagen - Erstmeldung

Wattmannshagen/Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 02:40 Uhr zum Brand einer großen Scheune in der Rachower Straße in Wattmannshagen in der Gemeinde Lalendorf (Landkreis Rostock).

Die etwa 90 Meter lange und 25 Meter breite Scheune geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Aufgrund der Ausdehnung des Feuers dauern die Löscharbeiten derzeit noch an und werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Gegenwärtig ist lediglich ein kontrolliertes Abbrennen der Brandreste möglich. In der Scheune waren große Mengen Stroh gelagert. Darüber hinaus befand sich ein Transporter der Marke Renault in dem Gebäude. Außerdem wurden drei Schweine in der Scheune gehalten, die bei dem Brand verendeten. Auf dem Dach waren zudem mehrere Photovoltaikanlagen installiert. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten polizeilichen Schätzungen zunächst auf rund eine Million Euro beziffert.

Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Zeitweise waren bis zu 80 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wattmannshagen/Niegleve, Lalendorf, Gremmelin, Langhagen, Dalkendorf, Groß Wokern, Plaatz, Diekhof sowie dem Amt Krakow am See im Einsatz. Aufgrund des hohen Löschwasserbedarfs kommen zudem Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die erforderlichen Untersuchungen am Brandort können jedoch erst nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgen.

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