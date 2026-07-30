Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Firmentransporter in Güstrow aufgebrochen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Im Polizeihauptrevier Güstrow wurden am Mittwoch gleich zwei Aufbrüche von Firmentransportern in der Neukruger Straße angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 15:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem auf einem Firmengelände abgestellten Transporter. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie diverses Werkzeug im geschätzten Wert von rund 10.000 Euro.

Im Laufe des Mittwochs meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Auch sein Firmentransporter, der zwischen Dienstag, 11:00 Uhr, und der Feststellung am Mittwoch gegen 15:30 Uhr auf demselben Firmengelände abgestellt war, wurde gewaltsam geöffnet. Da sich keine Gegenstände im Fahrzeug befanden, entstand kein Stehlschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Auf dem betroffenen Firmengelände sind mehrere Unternehmen ansässig. Ob weitere Fahrzeuge oder Firmen von den Taten betroffen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neukruger Straße beziehungsweise des Firmengeländes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843 266-0 entgegen.

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