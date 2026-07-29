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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff vorläufig festgenommen

Wismar (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen 53-jährigen Mann nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet von Wismar mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geraten sein, woraufhin er sich zunächst entfernt hat. Wenig später kehrte der 53-Jährige jedoch in den Hochschulpark zurück. Mit einer Bierflasche in der Hand soll er die Gruppe Jugendlicher nun bedroht und dann eine 16-Jährige sexuell bedrängt und gegen ihren Willen körperlich berührt haben. Weitere Annäherungen konnten durch die Anwesenden unterbunden werden. Die 16-jährige Geschädigte blieb körperlich unverletzt.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die alarmierten Einsatzkräfte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde dabei an der Hand verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig.

Gegen den aus Wismar stammenden, polizeibekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Bei der Festnahme stand der Tatverdächtige unter erheblichem Alkoholeinfluss (2,23 Promille Atemalkohol). Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zusatz: Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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