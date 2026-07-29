Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzte Motorradfahrerin in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am frühen Dienstagabend ist eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Boizenburg schwer verletzt worden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 42-jährige Fahrerin gegen 19:00 Uhr mit ihrem Motorrad die Schwanheider Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Dabei erlitt die 42-Jährige schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten nicht.

Das Motorrad überschlug sich infolge des Sturzes mehrfach und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell