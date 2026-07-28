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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten bei Wismar

Wismar (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr auf einer Kreisstraße bei Wismar ein schwerer Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 73-jährige PKW-Fahrer kam in Fahrtrichtung Wismar, Höhe Zweihausen, aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Der schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführer musste aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Schwerin geflogen werden. Zur Unfallaufnahme wurde die K31 für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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Polizeipräsidium Rostock
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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