Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Einbrüche in Telefongeschäfte - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wittenburg/Pampow (ots)

Nach Einbrüchen in zwei Telefongeschäfte in Wittenburg und Pampow am frühen Montagmorgen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen bislang unbekannte Täter gegen 03:55 Uhr zunächst die Eingangstür eines Telefongeschäftes im Bürgermeister-Ahrens-Ring in Wittenburg auf. Anschließend versuchten sie, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ob Smartphones oder andere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nur etwa 20 Minuten später, gegen 04:15 Uhr, brachen die Täter in ein weiteres Telefongeschäft in der Ahornstraße in Pampow ein. Dort gelang es ihnen, einen Tresor aus dem Geschäft zu entwenden und in ein vor dem Laden abgestelltes Tatfahrzeug zu verladen.

An beiden Tatorten wurde ein schwarzer Kombi beobachtet. Zudem konnten mindestens drei maskierte Männer im Zusammenhang mit den Taten gesehen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten an beiden Tatorten umfangreiche Spuren, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. In beiden Fällen wird wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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