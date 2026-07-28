Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Achtung, Taschendiebe in Einkaufsmärkten aktiv!

Grevesmühlen/ LK NWM (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Taschendieben, die in den letzten Tagen in Einkaufsmärkten in Grevesmühlen, Boltenhagen und Schönberg aktiv waren.

In den bisher angezeigten Fällen haben die unbekannten Täter den sogenannten Rempel-Trick angewendet, um die Portemonnaies ihrer Opfer zu entwenden. Betroffen waren jeweils Frauen im Alter von 73 bis 84 Jahren.

Beim Rempel-Trick rempeln die Diebe ihre Opfer oft im Gedränge an und öffnen dann in einem unbeobachteten Augenblick die Taschen, aus denen sie die Geldbörsen entwenden.

Die Polizei warnt: Gerade in der Ferienzeit sind in den Urlaubsregionen nicht nur Touristen, sondern auch Diebe vermehrt unterwegs.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah!

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Weitere Informationen zum Thema "Taschendiebstahl" finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/325-FB-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Taschendieben.pdf

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