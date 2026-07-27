Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung

Rostock (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Lütten Klein hat die Kriminalpolizei Rostock die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung sowie der Bedrohung aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Sonntag, dem 26. Juli 2026, gegen 03:00 Uhr in der St.-Petersburger-Straße in der Nähe der Warnowallee zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 22-jährigen deutschen Männern und zwei weiteren deutschen Männern im Alter von 31 und 39 Jahren. Im Verlauf eskalierte der Streit zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll durch eine der beteiligten Personen auch ein bislang unbekannter Gegenstand eingesetzt worden sein.

Zeugen verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen beide Personengruppen noch im Nahbereich an und stellten deren Identitäten fest.

Drei der Beteiligten erlitten Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Da alle vier Personen unter Alkoholeinfluss standen, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rostock Blutproben entnommen.

Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein möglicher Tatgegenstand konnte trotz des Einsatzes eines Polizeidiensthundes bislang nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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