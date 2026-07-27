Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit 70.000 Euro Sachschaden - Polizei ahndet am Wochenende mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Schwerin

Schwerin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Kreuzungsbereich der B321/Lomonossowstraße dauern die Ermittlungen der Polizei weiterhin an.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mercedes-Benz die Lomonossowstraße in Fahrtrichtung B321. Noch vor Erreichen der Kreuzung verlor der Fahrzeugführer gegen 21:20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Ampelmast, wodurch die Lichtzeichenanlage erheblich beschädigt wurde und zeitweise außer Betrieb war. Anschließend überquerte der Mercedes die B321, durchbrach einen Grundstückszaun und kam schließlich an der Hauswand eines Gebäudes zum Stillstand.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 70.000 Euro geschätzt. Der Mercedes war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, musste abgeschleppt und zur Durchführung kriminaltechnischer Spurensicherungsmaßnahmen sichergestellt werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verließen zunächst zwei Fahrzeuginsassen im Alter von 31 und 35 Jahren, beide rumänische Staatsangehörige, den Unfallort. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten beide Männer festgestellt werden. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist unter anderem die Klärung, welcher der beiden Männer den Mercedes zum Unfallzeitpunkt geführt hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen beide Personen zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Zudem verfügte nach aktuellem Ermittlungsstand keiner der beiden über die erforderliche Fahrerlaubnis. Der 35-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Neben dem beschriebenen Verkehrsunfall registrierte die Polizei am vergangenen Wochenende insgesamt acht weitere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnahmen. In vier Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In den weiteren vier Fällen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell