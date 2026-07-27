Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ferienwohnung nach Brand einer Sauna unbewohnbar

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Havermannweg in Kühlungsborn zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Mieter einer dortigen Ferienwohnung gegen 22:00 Uhr eine im Badezimmer integrierte elektrische Sauna in Betrieb nehmen. Kurz nach dem Einschalten begann die Sauna zu qualmen und geriet anschließend in Brand. Die Urlauber verließen das Gebäude unverletzt und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kühlungsborn und Wittenbeck konnten die weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Sauna wurde jedoch vollständig zerstört.

Aufgrund der erheblichen Rauch- und Rußentwicklung ist die Ferienwohnung derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die betroffene Urlauberfamilie kam vorübergehend in einem Hotel unter.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, wird zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

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