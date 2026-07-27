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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall aus qualmendem Pkw gerettet

Gresse b. Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen bei Gresse ist eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 25-Jährige gegen 05:10 Uhr mit ihrem Pkw die Strecke von Schwanheide in Richtung Zweedorf. Nach einem Überholmanöver kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Eine 57-jährige Ersthelferin erkannte die Situation sofort und zog die bewusstlose Fahrerin aus dem bereits stark verqualmten Fahrzeug. Nur kurze Zeit später stand der Pkw in Vollbrand.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die schwerstverletzte Frau zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen, wo sie notoperiert werden musste. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der 57-jährigen Ersthelferin für ihr couragiertes und selbstloses Handeln. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die schwer verletzte Fahrerin noch vor dem Brandausbruch aus dem Fahrzeug gerettet werden. Ohne diesen mutigen Einsatz wären die Folgen des Verkehrsunfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit noch gravierender gewesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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