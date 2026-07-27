Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Garagenkomplex in Schwerin - Polizei ermittelt

Schwerin (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in einem Garagenkomplex in der Ratzeburgstraße im Schweriner Stadtteil Lankow zu mehreren Einbrüchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum von Freitagvormittag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zugang zu insgesamt elf Garagen beziehungsweise versuchten dies. In mehreren Fällen gelang es den Tätern nicht, in das Innere der Garagen einzudringen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Teil der Garagenbesitzer konnte bereits kontaktiert werden. In weiteren Fällen müssen die Eigentümer beziehungsweise Nutzer noch ermittelt werden. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sach- und Stehlschadens sind derzeit noch nicht möglich.

Die Polizei bittet Geschädigte, die bislang noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin zu melden. Zudem werden Zeugen gebeten, Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern mitzuteilen.

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