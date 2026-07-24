Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrerwechsel vor Polizeikontrolle scheitert - Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots)

Ein versuchter Fahrerwechsel unmittelbar vor einer Polizeikontrolle blieb am Donnerstagabend in Schwerin ohne Erfolg.

Gegen 19:30 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz, einen Cupra Leon einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, stieg der Fahrzeugführer zunächst aus und blieb neben dem Pkw stehen. Zeitgleich wechselte der bislang auf dem Beifahrersitz befindliche Mann auf den Fahrersitz.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle versuchte der Tatverdächtige gegenüber den Beamten den Eindruck zu erwecken, er habe das Fahrzeug nicht geführt. Aufgrund ihrer unmittelbaren Beobachtungen sowie der unterschiedlichen Erscheinungsbilder der beiden Männer konnten die Polizeibeamten diesen Täuschungsversuch jedoch schnell widerlegen. Der tatsächliche Fahrzeugführer räumte den Sachverhalt schließlich ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verfügte der 28-jährige syrische Staatsangehörige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

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