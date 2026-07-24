PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Balkons in Rostock-Lichtenhagen - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots)

Nach dem Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr über einen Balkonbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Neustrelitzer Straße informiert. Die Beamten evakuierten vorsorglich die beiden betroffenen Hauseingänge. Die Berufsfeuerwehr Rostock übernahm anschließend die Löscharbeiten.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. So blieb auch der 19-jährige Mieter unverletzt.

Der Balkon stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurden der Balkon, die Fenster sowie die Gebäudefassade erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht und Spuren gesichert. Gegenwärtig wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 17:04

    POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

    Wismar (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar am Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer in Wismar. Gegen 19:25 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte in der Etkar-Andre-Straße einen Mann, der ihnen auf einem E-Scooter aus Richtung Rudi-Arndt-Straße entgegenkam. Als die Polizisten ihn anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, ignorierte er ihre Anhaltezeichen ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:32

    POL-HRO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Sachbeschädigungen in Hagenow

    Hagnow (LK LUP) (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität eines bislang unbekannten Geschädigten sowie um Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Bereich der Sandstraße in Hagenow ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger deutscher Tatverdächtiger gegen 17:00 Uhr in der Grubenstraße zunächst gegen einen schwarzen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren