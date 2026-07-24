Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Balkons in Rostock-Lichtenhagen - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots)

Nach dem Brand eines Balkons in einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag gegen 14:00 Uhr über einen Balkonbrand im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Neustrelitzer Straße informiert. Die Beamten evakuierten vorsorglich die beiden betroffenen Hauseingänge. Die Berufsfeuerwehr Rostock übernahm anschließend die Löscharbeiten.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. So blieb auch der 19-jährige Mieter unverletzt.

Der Balkon stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurden der Balkon, die Fenster sowie die Gebäudefassade erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht und Spuren gesichert. Gegenwärtig wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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