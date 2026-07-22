Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hausbesitzer stellen mutmaßlichen Einbrecher in Spornitz

Spornitz (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr haben Hausbesitzer in Spornitz einen mutmaßlichen Einbrecher auf ihrem Grundstück gestellt. Der Mann soll zuvor in ein Nachbarhaus eingebrochen sein und anschließend Lebensmittel von ihrem Grundstück entwendet haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der 46-jährige Tatverdächtige zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Friedensstraße. Dort soll er unter anderem Schmuck und Wertgegenstände, darunter Uhren, Ketten, Ringe und Becher, in seinen Rucksack gesteckt und entwendet haben.

Anschließend kletterte der Mann über einen Zaun auf das Nachbargrundstück und öffnete einen unter einem Carport abgestellten Kühlschrank. Daraus soll er unter anderem Fleisch, Käse und Aufstriche entnommen haben.

Die Hausbesitzer bemerkten den Tatverdächtigen, als dieser das Grundstück verlassen wollte, und verständigten umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den 46-jährigen Deutschen vorläufig fest.

Gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der Wert des entwendeten Schmucks kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Wert der entwendeten Lebensmittel beläuft sich auf etwa 50 Euro.

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