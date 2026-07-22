Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sechs Automaten aufgebrochen - Videoaufnahmen führen zum Tatverdächtigen

Ludwigslust/Grabow (ots)

Nachdem am vergangenen Wochenende insgesamt sechs Wasch- und Staubsaugerautomaten an Tankstellen im Bereich Ludwigslust und Grabow aufgebrochen worden sind, hat ein Zeuge einen Tatverdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen wiedererkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Automaten zwischen Freitag, 02:20 Uhr, und Sonntag, 04:20 Uhr, gewaltsam geöffnet. Der Täter hatte es offenbar auf das in den Automaten befindliche Münzgeld abgesehen. Dabei wurden jeweils Bargeldbeträge im unteren zweistelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen der betroffenen Tankstellen in der Grabower Allee und im Großen Kamp in Ludwigslust sowie in der Ludwigsluster Chaussee in Grabow erkannte ein Mitarbeiter den mutmaßlichen Täter im Stadtgebiet von Grabow wieder und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen führten zu einem 43-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der der Polizei bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt ist. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

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