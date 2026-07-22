PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz nach Ladendiebstahl: Wenn der Hinweisgeber selbst zum Tatverdächtigen wird

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 21.07.2026 erhielt die Polizei gegen 19:45 Uhr den Hinweis auf einen mutmaßlichen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Handwerkstraße im Rostocker Stadtteil Schmarl.

Ein 17-jähriger Deutscher gab an, beobachtet zu haben, wie ein Mann Spirituosen aus dem Markt entwendet habe. Anschließend habe der Tatverdächtige ihn bedroht und verfolgt. Gegenüber den Polizeibeamten konnte der Jugendliche den vermeintlichen Täter detailliert beschreiben und zudem dessen Vornamen benennen.

Die Beamten überprüften daraufhin das unmittelbare Umfeld des Einkaufszentrums und trafen an einer nahegelegenen Bushaltestelle auf eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher, zu der auch der Hinweisgeber gehörte. Dabei passten die Bekleidung und das Erscheinungsbild eines 16-Jährigen auf die zuvor abgegebene Personenbeschreibung.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sowie nach Rücksprache mit dem Personal des betroffenen Lebensmittelmarktes ergab sich jedoch der Verdacht, dass nicht nur der beschriebene 16-jährige Deutsche, sondern auch der 17-jährige Hinweisgeber an dem Ladendiebstahl beteiligt gewesen sein soll. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem ein Messer bei dem 17-Jährigen sicher.

Gegen beide deutschen Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Die entwendeten Spirituosen im Gesamtwert von 27,46 Euro konnten sichergestellt und an das geschädigte Unternehmen zurückgegeben werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 10:40

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerer Brandstiftung in Bützow

    Bützow/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kühlungsborner Straße in Bützow. Gegen 20:39 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder ausgelöst habe und Benzingeruch wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 22:02

    POL-HRO: Tödlicher Badeunfall in der Ostsee

    Ostseebad Warnemünde (ots) - Am 21.07.2026 nach 18:00 Uhr kam es im Ostseebad Warnemünde, im Bereich des Strandaufganges am Leuchtturm, zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 33-jähriger Deutscher wurde beim Baden in dem Bereich vom Strand weggetrieben und schaffte es nicht, sich allein an Land zu retten. Ersthelfer, die die Notlage erkannten eilten zur Hilfe und holten den Mann aus dem Wasser. Sie leiteten sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren