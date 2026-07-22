Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz nach Ladendiebstahl: Wenn der Hinweisgeber selbst zum Tatverdächtigen wird

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 21.07.2026 erhielt die Polizei gegen 19:45 Uhr den Hinweis auf einen mutmaßlichen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Handwerkstraße im Rostocker Stadtteil Schmarl.

Ein 17-jähriger Deutscher gab an, beobachtet zu haben, wie ein Mann Spirituosen aus dem Markt entwendet habe. Anschließend habe der Tatverdächtige ihn bedroht und verfolgt. Gegenüber den Polizeibeamten konnte der Jugendliche den vermeintlichen Täter detailliert beschreiben und zudem dessen Vornamen benennen.

Die Beamten überprüften daraufhin das unmittelbare Umfeld des Einkaufszentrums und trafen an einer nahegelegenen Bushaltestelle auf eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher, zu der auch der Hinweisgeber gehörte. Dabei passten die Bekleidung und das Erscheinungsbild eines 16-Jährigen auf die zuvor abgegebene Personenbeschreibung.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen sowie nach Rücksprache mit dem Personal des betroffenen Lebensmittelmarktes ergab sich jedoch der Verdacht, dass nicht nur der beschriebene 16-jährige Deutsche, sondern auch der 17-jährige Hinweisgeber an dem Ladendiebstahl beteiligt gewesen sein soll. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem ein Messer bei dem 17-Jährigen sicher.

Gegen beide deutschen Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingeleitet. Die entwendeten Spirituosen im Gesamtwert von 27,46 Euro konnten sichergestellt und an das geschädigte Unternehmen zurückgegeben werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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