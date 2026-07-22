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POL-HRO: Schaf sorgt für Sperrung der A14 bei Ludwigslust

POL-HRO: Schaf sorgt für Sperrung der A14 bei Ludwigslust
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Ludwigslust/Stolpe (ots)

Ein Schaf hat am Dienstagnachmittag auf der A14 bei Ludwigslust für einen Polizeieinsatz und eine zeitweise Vollsperrung der Autobahn gesorgt.

Gegen 16:00 Uhr wurde der Autobahnpolizei in Stolpe ein Schaf auf der Fahrbahn der A14 in Fahrtrichtung Wismar, auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigslust, gemeldet. Eine sofortige Überprüfung bestätigte die Meldung. Das Fluchttier hielt sich zunächst im Bereich der Mittelschutzplanke auf und lief anschließend panisch über die gesamte Fahrbahn.

Nachdem es bereits zu einem Beinaheunfall gekommen war, sperrten die eingesetzten Polizeibeamten die A14 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen, um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Nach rund anderthalb Stunden gelang es den eingesetzten Polizeibeamten schließlich, das mittlerweile erschöpfte Schaf unverletzt einzufangen. Da ein Eigentümer zunächst nicht ermittelt werden konnte, wurde das Tier anschließend auf dem Gelände eines nahegelegenen Solarparks bei einer Schafsherde untergebracht. Der Einsatz konnte nach der Sicherung des Wiederkäuers beendet und die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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