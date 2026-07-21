Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Badeunfall in der Ostsee

Ostseebad Warnemünde (ots)

Am 21.07.2026 nach 18:00 Uhr kam es im Ostseebad Warnemünde, im Bereich des Strandaufganges am Leuchtturm, zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 33-jähriger Deutscher wurde beim Baden in dem Bereich vom Strand weggetrieben und schaffte es nicht, sich allein an Land zu retten. Ersthelfer, die die Notlage erkannten eilten zur Hilfe und holten den Mann aus dem Wasser. Sie leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Trotz der Reanimationsmaßnahmen verstarb der 33-Jährige im Klinikum Rostock. Für die anwesenden Angehörigen wurde eine seelsorgerische Betreuung organisiert.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

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