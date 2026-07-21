Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Falsche Polizisten am Telefon in Zarrentin - Polizei warnt vor Betrügern

Zarrentin (ots)

Aktuell werden der Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. In Zarrentin haben sich Unbekannte am Telefon als Polizisten aus dem Polizeirevier Wittenburg ausgegeben und ahnungslose Senioren in betrügerischer Absicht in Gespräche verwickelte.

Die falschen Polizisten versuchten die Angerufenen gezielt zu verunsichern und einzuschüchtern. So seien angeblich Einbrecher in der Region unterwegs, denen man auf der Spur ist. Um die Opfer zu schützen, sollten sie am Telefon ihre Adresse angeben und mitteilen, ob sie Bargeld oder wertvoller Schmuck zuhause hätten. In den am Dienstagvormittag bekannt gewordenen Fällen bemerkten die Opfer rechtzeitig den Schwindel und beendeten die Telefonate.

Angesichts der jüngsten Vorfälle warnt die Polizei erneut davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen.

Die Polizei rät: Dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt sollen schnellstmöglich beendet werden. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.

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